İlk kupa atletizmden

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ‘yeni normalleşme’ sürecinde ilk kupasını Atletizm branşında kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Nurullah ilvak Kulüplerarası Atmalar Ligi finali Bursa’da tamamlandı. Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde yapılan yarışlarda Kadınlar U18 Ligi’nde yarışan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Gülle, Çekiç, Disk ve Cirit kategorilerinde topladığı 6016 puanla ikincilik kupasını kazandı. Yarışların ardından Fenerbahçe 6315 puanla birinci olurken, Sakarya Atletizm takımı ise 3890 puanla üçüncü oldu.

Ödül töreninin ardından sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, kendi yetiştirdikleri sporcularla başarılar kazanmaya devam edeceklerini belirterek, “Kupa kaldıran sporcularımızın hepsi altyapımızdan yetişen sporcular. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak edindiğimiz misyon altyapımızdan Türk sporuna önemli sporcular yetiştirmek. Yeni normalleşme sürecinde ilk resmi organizasyonda altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızla büyük bir başarı elde ettik. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın en büyük arzusu bütün branşlarımızda Bursalı ve altyapımızdan yetişmiş sporcularımızla başarılar kazanmak. Biz de bu destekle birçok branşımızda öz kaynağımız olan sporcularımızla başarılar elde ediyoruz. Bu başarılar devam edecek. Kupa kazanan takımımızı tebrik ediyorum. Bursa’mız için hayırlı olsun” dedi.

Kupa kazanmanın haklı sevincini yaşayan sporcular, sevinçlerini antrenörleriyle paylaşırken, saha içinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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