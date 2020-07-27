Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TFF 1´inci Lig Play-Off yarı finalinde dün akşam Adana Demirspor´a elenen Bursaspor, bir taraftan 2009-10 sezonu şampiyonu olduğu Süper Lig´in uzağında kalmanın üzüntüsünü diğer taraftan da mali tablonun sıkıntılarını yaşıyor.
Süper Lig´de 2009-10 sezonu şampiyonu Bursaspor´u, TFF 1´inci Lig´de zor günler bekliyor. Önceki sezon veda ettiği Süper Lig´e yeniden çıkma şansını Play-Off´a bırakan ancak yarı finalde Adana Demirspor´a elenen Bursa temsilcisi, umutlarını önümüzdeki sezona erteledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ulusal lisans şartlarını yerine getiremediği gerekçesiyle sezon içinde 3 puanı silinen Bursa temsilcisi, dün akşam elenirken ekonomik olarak da yara aldı. Süper Lig´e giren takımlara verilen yaklaşık 35 milyon TL´lik `ayakbastı´ parasından olan yeşil-beyazlı kulübün, FIFA´da da önceki yıllardan kalan dosyaları bulunuyor. Pandemi döneminde maç hasılatlarının yanı sıra, sponsorluk gelirleri de düşen Bursaspor´da bazı oyuncular, Adana Demirspor maçı sonrası yaptıkları açıklamalarda uzun süredir maaş alamadıklarına işaret etti.
KADRO DEĞİŞSE DE BAŞARI GELMEDİ
Sezona `şampiyonluk´ parolasıyla giren Bursaspor, lige başlarken kadrosuna dış transferde 13 oyuncu dahil etti, 12 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Kadro baştan aşağı yenilenirken, devre arasında da kulüp birtakım değişikliklere gitti. 5 oyuncu, devre arasında takıma katıldı, 4 oyuncu gönderildi, 2 genç isim ise kiralık verildi. Bursaspor´un kasasına oyuncu satışlarından yaklaşık 3.7 milyon Euro girse de, bu para kulübün mali yapısını düzeltme adına yeterli olmadı. Takımın sezon içerisindeki istikrarsız görüntüsü de bugünkü sonucu hazırladı.
3 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI
Bursaspor, geride kalan sezonda takımı 3 farklı teknik direktöre emanet etti. Sezona Yalçın Koşukavak yönetiminde başlayan Bursa ekibi, 6´ncı haftayı liderin bir puan gerisinde ikinci basamakta geçirdi. Ancak, 14´üncü haftadan başlayan 3 maçlık galibiyet hasreti sonrası, Koşukavak´ın görevine son verildi. 16´ncı haftada takımın başına İbrahim Üzülmez geçerken, üst üste yaşanan puan kayıpları deneyimli teknik adamın sonunu hazırladı. Son olarak İrfan Buz, ligin normal sezonunun son 5 haftasında takımın başına getirildi. Ancak tecrübeli çalıştırıcı da Bursaspor´u Süper Lig´e taşıyamadı.
7 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Bursaspor´da yeni sezon öncesi 7 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Selçuk Şahin, Abdullahi Shehu, Aykut Akgün, Emrullah Şalk ve Yevgen Seleznov, yeni sözleşme teklif edilmediği takdirde serbest kalacak. Söz konusu 5 isimden yalnızca Shehu´nun takımda kalması için çaba gösterilirken, diğer oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca devre arasında kiralanan isimlerden Abdou-Razack Traore, Demir Grup Sivasspor´a; Tayfur Bingöl de Aytemiz Alanyaspor´a dönecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-07-27 11:48:14
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