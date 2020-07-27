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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl sokakları milli ve yerli beton yollarla kaplanıyor

İHA

İnegöl Belediyesi, şehrin sokaklarında tamamen milli ve yerli kaynaklarla üretilen malzemelerle beton yol kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt uygulamasına göre yüzde 50'lere varan tasarruf da sağlayan uygulama, Kemalpaşa Mahallesinde devam ediyor. Çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu çalışmayı şehrimizin pek çok noktasında uygulamak istiyoruz" dedi.

İnegöl sokakları milli ve yerli beton yollarla kaplanıyor

İnegöl Belediyesi, şehrin sokaklarında tamamen milli ve yerli kaynaklarla üretilen malzemelerle beton yol kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt uygulamasına göre yüzde 50’lere varan tasarruf da sağlayan uygulama, Kemalpaşa Mahallesinde devam ediyor. Çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu çalışmayı şehrimizin pek çok noktasında uygulamak istiyoruz” dedi.
İnegöl Belediyesi, uzun araştırmalar ve denemeler sonucunda bir süre önce denemelerini gerçekleştirerek olumlu sonuçlar aldığı beton yol uygulamalarını şehrin farklı noktalarında sürdürmeye devam ediyor. Tamamen milli ve yerli malzemelerle üretilen, aynı zamanda dışa bağımlı asfalt maddesine karşı yüzde 50 tasarruflu olan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulaması, İnegöl cadde ve sokaklarında uygulanmaya devam ediyor.
Asfalt kalitesinde beton yol
Kemalpaşa Mahallesi Yaren Sokakta 120 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki beton yol uygulaması çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte çalışmayı yerinde inceledi. Taban, inceleme sonrası bir açıklama da yaparak uygulamaya ilişkin bilgiler verdi. Asfalt kalitesinde beton uygulandığını belirten Taban, “Bugün Kemalpaşa Mahallemizde Yaren Sokakta incelemelerde bulunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle ve AK Parti yöneticisi arkadaşlarımızla sahadayız. Beton yol uygulaması örneği üzerindeyiz. Asfalt kalitesinde, baktığınız zaman eksiği olmayan, görsel ve estetik anlamında da gayet doyurucu özelliklere sahip olan bir çalışma uyguluyoruz” dedi.
120 metre beton yol uygulaması
Kemalpaşa Mahallesi Yaren Sokakta 120 metre uzunluğunda yol kaplama çalışması yapıldığını da hatırlatan Taban, “Bildiğiniz gibi kaynaklarımızı tasarruflu kullanabilmek ve daha fazla iş üretebilmek, eksiklerimizi ve ihtiyaçlarımızı giderebilmek anlamında daha çok iş üretebilmek için beton yol uygulamasını ortaya koymuştuk. Tabi bir yandan altyapı çalışmaları noktasında eksiklerimiz var, sonrasında da üzerinde kalıcı kaldırım, tretuvar ve yol uygulamalarını yapmamız lazım. Bu bölgemizde de geçmişte kaldırım çalışmaları yapılmıştı. Yine altyapı ve menfezlerle ilgili çalışmalar da vardı. Çalışma kapsamında 8 metre genişliğinde ve 120 metre uzunluğunda, 150 metreküplük bir beton yol uygulaması gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
Afalt serim tekniği ile beton seriliyor
Başkan Taban, uygulama ve maliyete ilişkin de bilgiler vererek şöyle devam etti: “Beton yol dediğimiz zaman insanlara, elle harcın karıştırıldığı o eski dönem uygulamalar akla gelebiliyor ama şuan sizin de gördüğünüz gibi asfalt serme çalışmasında kullanılan finisher makineleriyle bu çalışma yapılıyor. Burada biz beton yol uygulaması yapmıyoruz desek, vatandaşımız gördüğünde belediye burada asfalt çalışması yapıyor diyecektir.”
Yüzde 50 daha tasarruflu
“Yüzde 4050’lere varan tasarruflarla hayata geçirilen bu çalışmayı şehrimizin pek çok noktasında uygulamak istiyoruz. Bu uygulamanın en büyük özelliği de tamamen yerli kaynaklarla üretiliyor olması. Asfalt, dışa bağımlılığı yüksek olan bir üretim. Dolayısıyla biz hem dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz hem de hem de milli ve yerli vurgusuna bir anlamda bizler de katılmış oluyoruz. Beraberinde buradan bir tasarruf elde ediyoruz. Bir kilometrelik asfalt uygulamasından 2 kilometre beton yol uygulaması çıkıyor. Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum.”

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