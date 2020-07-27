Bayramda kesintisiz enerji için 223 ekip görevde

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri Kurban Bayramı’nda kesintisiz enerji için 7/24 mesaide olacak. Bayram boyunca 223 ekip sahada görev başında olurken, elektrik şebekesinin uzaktan izlemeyi sağlayan SCADA sistemi ile de tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri 24 saat kontrol edilebilecek.

Bursa ,Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da yoğun bir nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Kurban Bayramı için mesai hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca UEDAŞ saha ekipleri hayatı aydınlatmak için özellikle enerji tüketiminin artış göstereceği tatil bölgelerinde enerji sürekliliğini koruma adına yoğunlaşacak. Abonelerine kesintisiz enerji hizmeti sağlamak adına çalışmalarını yürüten ekipler, kontrollerini ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek. Ayrıca bayram boyunca planlı kesinti yapılmayacak. Kurban Bayramı’nda meydana gelebilecek arızalara anında müdahale edilmesi için 223 adet ekip sahada vardiyalı olarak, 51 adet arazi aracı ve 99 adet sepetli araç ile çalışmalarını sürdürecek.

UEDAŞ, hizmet bölgesini oluşturan Güney Marmara’da oluşturduğu SCADA sistemi ile şebekesinin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam edecek. Saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.

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