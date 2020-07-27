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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite yolunda ilk adımı Büyükşehir’le atın

İHA

Üniversite yolunda ilk adımı Büyükşehir’le atın

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BUSMEK marifetiyle üniversiteye hazırlanan gençlere verdiği eğitim desteğinde yeni dönem için ön kayıtlar başladı.
Bu yıl 20202021 eğitimöğretim yılında ortaöğretimden mezun olacak öğrencilere yönelik düzenlenecek eğitimler, ‘’yüz yüze’’ ve ‘’dijital’’ olmak üzere iki farklı platform üzerinden gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitimler, BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sınava Hazırlık Merkezi’nde uygulanacak. YKS hazırlık kurslarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, busmek.bursa.bel.tr adresinden online başvuru yapabilecek. Ön kayıt başvuruları, 27 Temmuz 2020 ve 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ön kayıt başvuruları tamamlandıktan sonra 07 Eylül 2020 tarihinden itibaren kesin kayıt için öğrencilere SMS gönderilerek gerekli bilgilendirme yapılacak. Ön kayıt yaptıran öğrencilere, 1517 Eylül 2020 tarihleri arasında, Yüz Yüze ve Dijital Eğitim için Seviye Belirleme Sınavı yapılacak. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler, Yüz Yüze ve Dijital Eğitim olarak yerleştirilecek ve dersler 22 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.
Yüz yüze eğitim
Yüz yüze eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tüm tedbirler dikkate alındı. Sınava Hazırlık Merkezleri, fiziki koşulları ve Covid19 önlemleri çerçevesinde mevcuttaki 40 sınıf ile yaklaşık 600 öğrenciye eğitim vermeye hazır hale getirildi. Sınıflar, sosyal mesafeye uygun olarak her sıraya bir öğrenci oturacak şekilde düzenlendi. Dersler salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 09.00’da başlayacak; alanında uzman öğretmenlerle 6 saat üzerinden yüz yüze eğitim yapılacak. Ayrıca öğrenciler her gün 2 saat soru çözme ve birebir ders desteğinden yararlanabilecek. BUSMEK’ten eğitim alacak öğrenciler seviye tespit sınavı ile belirlenecek. Yapılan testlerle her öğrencinin konu hâkimiyeti tespit edilerek, hedefi belirlenecek ve bu doğrultuda çözmesi gereken testler, üzerinde daha fazla durması gereken konular öğrenciye sistem tarafından bildirilecek. Ödevlendirme dijital ortamda da yapılacak, öğrencinin telefonuna ödev bildirimi gönderilecek.
Deneme sınavları
Her öğrencinin gelişimi bir öğretmen tarafından takip edilirken, aynı zamanda bu öğrencilere ve öğretmenlere de rehber öğretmenler tarafından gerekli durumlarda bildirimler yapılacak. Eğitim, müfredata uygun güncellenmiş basılı ve dijital konu kavrama testleri ve deneme sınavlarıyla desteklenecek. Yüz yüze eğitime katılan öğrenciler de dijital eğitim testlerinden ve deneme sınavlarından faydalanabilecekler, bunun için tüm öğrencilere kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Öğrenciler, kurumda gerçekleştirilen deneme sınavlarının yanı sıra dijital ortamda yapılan deneme sınavlarına da dâhil olacak. Yapılan bu deneme sınavları ile öğrencinin kurum, il ve Türkiye geneli sıralamasına ulaşılarak gelişimi değerlendirilecek.
Dijital eğitim
Yapılacak deneme sınavı sonrasında alınan puana göre ve belirlenen kapasite doğrultusunda öğrenciler dijital eğitime dâhil olacak. Öğrenci, dijital eğitime BUSMEK tarafından verilecek kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilecek. Her öğrencinin gelişimi bir öğretmen tarafından takip edilecek. Dijital eğitim sistemi, öğrencinin ders bazında konu hâkimiyetini tespit ederek çalışması gereken konu ve çözmesi gereken testler ile ilgili öğrenciyi yönlendirecek. Dijital eğitim sistemindeki yapay zekâ sayesinde öğrencinin üniversitebölüm bazında hedef belirlemesini sağlayacak ve hedefine ne kadar yaklaştığını öğrenciye, öğretmene ve rehberlik birimine bildirecektir. Dijital eğitim sistemi veliye de kullanıcı adı ve şifre tayin ederek öğrencinin durumunu takip etmesini sağlayacak. Öğrenci, belirlenen tarih ve saatlerde BUSMEK branş öğretmenleriyle canlı soru çözümüne katılabilecek, sormak istediği soruyu, anlamadığı konuyu öğretmenine sorabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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