Bursaspor'da büyük hayal kırıklığı

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Süper Lig'e yükselemeyen yeşilbeyazlılar, taraftarını üzüntüye boğdu.

Bu sezon tek hedefi Süper Lig'e geri dönmek olan Bursaspor'da, bu hedefini gerçekleştirememiş olmanın üzüntüsü yaşanıyor. Playoff yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanından 41 mağlup ayrılan yeşilbeyazlılar, Bursa'ya büyük bir üzüntüyle döndü. Karşılaşmanın ilk yarısında net gol fırsatlarını harcayan ve ikinci yarıda yediği 4 golle Süper Lig umutlarını yetiren Timsah, önümüzdeki sezona aynı hedefle başlayacak.

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