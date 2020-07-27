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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik ve idari kadrosu ile 20202021 Eğitim Öğretim Yılı için tüm hazırlıklarını tamamlayarak ilk öğrencilerini bekliyor.

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik ve idari kadrosu ile 20202021 Eğitim Öğretim Yılı için tüm hazırlıklarını tamamlayarak ilk öğrencilerini bekliyor.
BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin ilk öğrencilerini alacak olması hakkında değerlendirme yapan Kurucu Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam “Rektörlüğümüz ve Sağlık Bakanlığı arasında, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin “Birlikte Kullanım Protokolü”nü 11 Haziran 2020 tarihinde Ankara'da Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz birlikte imzalamıştı. Bu bağlamda Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Üniversitemiz açısından "Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi", Sağlık Bakanlığı açısından ise "Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu. Böylece Fakültemizin ilk öğrencileri ile buluşmasındaki en büyük engeli de aşmış olduk. Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Bursa, Güney Marmara ve ülkemize büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Heyecanlı ve oldukça istekli bir akademik kadro ile yola çıkıyoruz. Bilindiği gibi YÖK Fakültemize ilk eğitim öğretim yılında 60 öğrencilik bir kontenjan ayırdı. YKS sonuçlarının da açıklanmasıyla fakültemize gelecek ilk öğrencilerimize kavuşmamız için son kulvara girdik. Tercih yapacak öğrenci adaylarının Üniversitemizin köklü geçmişini göz önünde bulunduracağını düşünüyorum. Fakültemizin ilk eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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