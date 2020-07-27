İrfan Buz, Bursaspor'dan ayrıldı

İrfan Buz, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından bugün kulüpten ayrıldı.
TFF 1. Lig playoff yarı finalinde Adana Demirspor'a 00'ın rövanşında 41 kaybederek elenen Bursaspor'da, Teknik Direktör İrfan Buz'un kulüpten ayrıldığı öğrenildi.
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