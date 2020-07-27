"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Yeniköy mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Erol Koyaş (75) yönetimindeki 16 CAZ 57 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Nazmi Apil yönetimindeki 59 RN 577 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kıyasettin Turgut (75) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-27 18:09:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.