Tayfur Bingöl, Bursaspor'a veda etti

"Daha dün gibi..."

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Kerem Can Akyüz ve Teknik Direktör İrfan Buz'un ardından, Tayfur Bingöl de yeşilbeyazlı kulüpten ayrıldı.

Bursaspor'un devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından yeşilbeyazlı camiaya bir veda mesajı yayımladı. Tecrübeli sağ bek, "Değerli Bursaspor tarafları, sizinle geçirmiş olduğum süre ve yaşadığımız atmosfer çok güzeldi. Verdiğiniz destek ve enerji için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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