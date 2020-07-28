(Özel) Bursa’da denize sıfır, 5 yıldızlı otel kalitesindeki huzurevi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hayata geçirilen denize sıfır 5 yıldızlı otel kalitesindeki huzurevi gün sayıyor.

Gemlik Belediyesi tarafından Kurşunlu’da hayata geçirilen Yaşlı Konuk Evi, denize olan yakınlığı ve konforuyla 5 yıldızlı otelleri aratmayacak. 40 yaşlı vatandaşın misafir edileceği tesiste çalışmalar tamamlanmak üzere.

Uzun süredir kullanılmayan binaları değerlendirerek kısa sürede bu kararı aldıklarını söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “ Yaşlılarımız için denizin kenarında 5 yıldız konforla, sağlık ve huzurla yaşamaları için bu mekanı dizayn ettik. Gemlik’te bütün belediye başkanı adayları 20 yıldır huzurevi yapacaklarını vaat ediyorlar. Biz sağlıklı yaşlı bakım evi adıyla görev süremizin 1,5 yılını tamamlamadan açabilecek duruma geldik. Çok yakında açılışını yapacağımız bu mekanda 40 yaşlımız kalacak. Yaşlılarımızla birlikte hayat geçireceğiz. Sağlıkları, beslenmeleri, uyku düzenleri ile her şeyleri ile yanlarında olacağız” diye konuştu.

Mevcut mekanların Büyükşehir Belediyesi'ne huzurevi yapılması amacıyla daha önce devredildiğini hatırlatan Sertaslan, "Biz göreve geldiğimizde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Gemlik Belediyesi tarafından huzurevi yapımı amaçlı devredildiği ancak bu amaçla kullanılmadığını gördük. Bizde talep ettik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar bize devredildi. Tesisleri devir aldıktan 6 ay geçmeden ev sahipliği yapacak duruma getirdik. Bu hizmet Gemlik’te ilk defa yapılıyor. Kurşunlu bizim için bir huzur odağıdır. Kumla’ya nasıl eğlence ve deniz odağı diyorsak, Kurşunlu'da da uzun bir kıyı şeridimiz var. Burası, ‘huzur içinde denizin kokusundan istifade edeyim’ diyen yurttaşlarımızın tercih ettiği bir yer olacak. Bu huzur odağında huzurevi çok da güzel oldu. Önünde bölge parkı ve deniz var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.