İnegöl'de kaza 1 yaralı

"Daha dün gibi..."

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy yolunda meydana gelen kazada, sürücülerinin aynı anda viraja girmesi sonucu 2 araç çarpışarak yol kenarına çıktı.

İddiaya göre Ömer Ş. idaresindeki 16 KOA 19 plakalı araç ile Kerim T. idaresindeki 16 UT 222 plakalı araç İnegöl’e doğru seyir halinde iken, sürücü Ömer Ş. sollama yapmak istedi. İki sürücüde aynı anda virajlı yola girince çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobiller yol kenarındaki bir evin tel duvarına çarpıp durabildi.

16 KOA 19 plakalı araç içerisinde bulunan Hatice Ş fenalık geçirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, fenalaşan Hatice Ş’ye ilk müdahalede bulunduk. Tedavi edilen Hatice Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

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