"Bitti", "Kalmadı" yazısını gören şok oluyor Bayrama 4 gün kala pazarda kurban kalmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayrama 4 gün kala kurban pazarında hareketlilik arttı. Pandemi sebebiyle az hayvan getirdiklerini belirten celepler daha şimdiden ahırların girişine "Bitti", "Kalmadı" yazısını astı. Büyükbaşların neredeyse tamamına yakını satılırken, küçükbaşlarda da az sayıda hayvan kaldığı belirtildi.

Bölgenin önemli pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarında kurban bayramı hareketliliği devam ediyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarında onlarca çadırda kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar 7 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlar ise 2 bin liradan satışa çıkarıldı. Erzurum başta olmak üzere Bayburt, Ağrı ve Muş gibi doğu vilayetlerinden İnegöl'e kurbanlık getiren satıcılar ise zor şartlar altında satış yapıyor. Hayvanlarını satanlar ise ahırlarda oturup bayramın gelmesini bekliyor. Ahırlarında satılık hayvan kalmayan çobanlar ahır girişine "Bitti", "Kalmadı" gibi yazılar asıyor.

Ağrı'dan İnegöl'e kurbanlık getiren Metin Güzel kurbanlıklarını erken bitirmenin sevincini yaşıyor. Güzel, getirdiği kurbanlıkların hepsini sattığını belirterek, "Ben Ağrı'dan geliyorum. 70 büyükbaş hayvan getirdim şok şükür hepsini sattım. Birçok kişide hayvanlarını bitirdi. Bu yıl pandemi nedeniyle hayvan az geldi. Onun için de kimsenin hayvanları kalmayacak. Maliyetler yüksek ama yine de ne zarar ettik ne de kar. Kafa kafaya satık. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

Ağrı'dan gelen bir başka satıcı Şahin Oğuz ise, "Geçen sene de 30 adet kurbanlık getirdim bu yılda. Elimizde birkaç tane kaldı inşallah onları da satacağız. Çadırların çoğunda kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı. Korona virüs nedeniyle millet korktu bu sene mal gelmez diye erken davrandılar kurbanlıklarını aldılar" dedi.

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