Muhtar talep etti, başkan anında yerine getirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "tüm köy yolları asfaltlanacak" sözünü bir bir yerine getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 31 Mart seçimlerinde 'tüm köy yolları asfaltlanacak' sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Salgın sürecinde ana arterlerin asfalt kaplama işini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Doğancı Mahalle Muhtarı Mustafa Arı’nın talebini de jet hızı ile gerçekleştirdi. Tozdan dolayı bitkiler, hayvanlar ve köy halkı olarak perişan durumda olduklarını belirten Arı, "Derdimizi Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na ilettik. Başkan da tatilde olmasına rağmen sorunumuza ilgi gösterdi. 10 dakika sonra asfalt şefi aradı. Doğancı Muhtarı olarak öncelikle çok mutlu oldum. Böyle bir hız havayollarında bile yok. 10 gün içinde Yol İşleri Şube Müdürlüğü satıh kaplama asfalt ekip başı ekibiyle beraber köyümüze gelerek gerekli hizmeti verdi" dedi.

Doğancı Muhtarı Arı, Büyükşehir Ulaştırma Daire Başkanı Gazali Şen, devletin güzel yüzünün gösterilmesi noktasında doğru insanları da bu görevlere getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

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