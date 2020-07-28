Bursalı öğrenciler fizik alanında TÜBİTAK 4’üncüsü oldu

Tübitak'ın 51 yıldır düzenlediği liseler arası proje yarışmasında Bursalı 10. sınıf öğrencileri Nisa Başer ve Seray Afiyet fizik alanında önce Bölge birincisi oldu, daha sonra Türkiye finalinde 4’üncülük aldı.

Türkiye çapında 12 bölgede 23 bin 228 öğrencinin hazırladığı 15 bin 273 proje arasından Nisa Başer ve Seray Afiyet'in sıvıların ölçüm hassasiyetini arttıracak "farklı konsantrasyondaki sıvı kalitesinin optiksel hassasiyetlerinin ölçülmesi" projesi Türkiye 4'ncülüğüne layık görüldü.

Özel Bursa Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi öğrencisi Nisa Başer ve Seray Afiyet yaptıkları açıklama, "Fizikte ışığın girişim özelliğini kullanarak herhangi bir sıvının içeriği veya kalitesinin hakkında yorum yapabilmeyi amaçladık. Kırıcılık indisi üzerinden yorum yapıyoruz ama model olarak bir interformetre modeli. Bu düzenek, girişim sonucu oluşan halkaların çap değerlerinin değişmesi üzerinden, bir sıvının kırıcılık indisine, bu sayede de içeriğine ve kalitesine ulaşabildiğimizi fark ettik. Aslında bizim projemiz hassasiyetiyle öne çıkıyor. Hassas bir ölçüm yöntemi ve alternatif bir yöntem. Prensip olarak Newton halkaları dediğimiz halkaların çaplarını ölçüyoruz. Bu halkalar farklı sıvılarda farklı çap değerleri alıyor ve bu çap değerleri çok hassas farklılıklar gösteriyor. Biz bu halkaların daha hassas bir biçimde ölçülebildiğini gördük.” dediler.



Ölçüm hassasiyeti arttı

Özel Bursa Eğitim Bilimleri Anadolu Lisesi fizik öğretmeni Bengü Kepenek ise “Proje çalışmalarına konu olan fikrin; fizik olimpiyatı çalışmalarından doğduğunu söyleyebiliriz. 2 yıldır sıkı bir şekilde olimpiyat çalışması yapan öğrencilerim proje çalışmalarında da özverili bir şekilde çalıştılar. Projemiz için başlangıç tarihi olarak Eylül 2019 diyebiliriz. Başlangıçta kurguladığımız proje zamanla çok değişti. Geldiğimiz noktada başlangıçta hayal edemediğimiz ölçümleri elde ettik. Sıvıların kantitatif özelliklerini; virgülden sonra 9. basamağa kadar bir hassasiyetle ölçebildik. Örneğin suyun tuzluluk oranını milyarda bir hassasiyetle ölçebiliyorduk. Geliştirdiğimiz teknik çok önemli sonuçlara neden olabilir. Kan tahlillerinden yağ kalitesine, gıda güvenirliliğinden tıbbi sıvılara kadar çoğu yerde kullanılabilir ve geliştirilebilir.” diye konuştu.

Fizik Olimpiyatlarının katkısı oldu

8. sınıftan beri fizik olimpiyatlarına katıldığını söyleyen Nisa Başer, "Proje fikrini bulmamızda olimpiyatların çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. Pandemi nedeniyle projeyerimizi tamamladık Yazılım desteğiyle ‘image processing’ yöntemiyle kolay hesaplamalar yapılabilir hale getireceğiz" diye konuştu.

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