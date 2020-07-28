Güneş enerjisi yatırımları hızla artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş enerjisi yatırımları hızla artıyor

İHA

Güneş Enerji Santralleri (GES) alanında Türkiye'nin TSE belgeli tek firması olduklarını belirten Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Türkiye çapında büyük ilgi gören ve yatırımcısına 5 yıl gibi kısa bir süre zarfında kazandırmaya başlayan GES sistemleri ile Türkiye'nin enerji açığının büyük oranda kapanabileceğini söyledi.

Güneş enerjisi yatırımları hızla artıyor

Güneş Enerji Santralleri (GES) alanında Türkiye’nin TSE belgeli tek firması olduklarını belirten Bursa TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, Türkiye çapında büyük ilgi gören ve yatırımcısına 5 yıl gibi kısa bir süre zarfında kazandırmaya başlayan GES sistemleri ile Türkiye’nin enerji açığının büyük oranda kapanabileceğini söyledi.
Türkiye’de GES sistemleri alanında tek TSE Belgeli firma olduklarını belirten İbrahim Şahintaş, Bursa Tek Enerji tarafından kurulan panellerin kar, rakım ve rüzgar yükü hesaplanarak 356 kiloluk ağırlıkta test edildiğini belirtti. Şahintaş, “TSE standartlarına göre bizim sistemlerimizin 155 kilo ağırlığa dayanması gerekiyor. Biz, standartları da aştık ve hatta iki katına çıkardık. Bu zor şartlardaki testlerin hepsini başarıyla geçtik. Bu testler TSE tarafından her yıl yapılıyor. Bu anlamda aldığımız belge ile Türkiye’deki ilk firma olduk. Kendi işyeri binamızın çatısına da 100 KW’lik GES kurduk. GES yatırımı konusunda yoğun talep alıyoruz. Yatırım planı bulunan bireysel ve kurumsal ziyaretçilerimiz sistemi yerinde inceleyebiliyor. Ziyaretçilerimiz ayrıca firmamızın girişinde yaptığımız modelleme ile farklı sistemlerdeki montajlamaların nasıl yapıldığını da yakından inceleyebiliyor” dedi.
İbrahim Şahintaş, güneş enerjisinden elektrik üreten GES sistemleri sayesinde tasarruflu elektrik tüketiminin aynı zamanda bir yatırım aracı haline geldiğini vurgulayarak, “Devletimiz, GES sistemini kuranlara ürettikleri enerjinin fazlası için 10 yıl alım garantisi veriyor. Evleri ya da işyerleri için GES sistemi kuranlar, elektrik faturasından kurtulurken, ayrıca devletin elektrik dağıtım bedelleri üzerinden sağlanan alım garantisinden de faydalanabiliyor” diye konuştu.
Hizmet olarak sundukları GES sistemlerinin tamamen kendi imalatları olduğunu belirten İbrahim Şahintaş, sistemlerini inşa ettikleri GES sistemlerinin bağlantı ve kurulum ekipmanları zor şartlarda test edilerek TSE tarafından belgelendiğini vurguladı. Ayrıca raporlama ve montaj kalitesi anlamında da TSE Belgesi aldıklarını söyleyen İbrahim Şahintaş, Türkiye’de önemli bir açığı kapatarak, çevreyi koruyan, aynı zamanda kullanıcıları adına da önemli bir kazanç kaynağı olan GES sistemlerinde üretim ve montaj ve diğer tüm hizmetlerinde kalitelerini belgelediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalı öğrenciler fizik alanında TÜBİTAK 4’üncüsü oldu
YEREL HABERLER Bursalı öğrenciler fizik alanında TÜBİTAK 4’üncüsü ...
Muhtar talep etti, başkan anında yerine getirdi
YEREL HABERLER Muhtar talep etti, başkan anında yerine getirdi
Bursa'da trafikte meydan muharebesi
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte meydan muharebesi
Bursa'da, dolmuşlara 'koronavirüs' denetimi
YEREL HABERLER Bursa'da, dolmuşlara 'koronavirüs' denetimi
Dikkatsizlik sonucu duvara çarptı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Dikkatsizlik sonucu duvara çarptı: 1 ağır yaralı
Tanker alev alev yandı
YEREL HABERLER Tanker alev alev yandı
"Bitti", "Kalmadı" yazısını gören şok oluyor Bayrama 4 gün kala pazarda kurban kalmadı
YEREL HABERLER "Bitti", "Kalmadı" yazısını gören şok oluyor Bayrama ...
(Özel) Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu Bursa'da Kurban Bayramı öncesi Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşıp bayram ziyaretleri uyarısı yaptı, şikayeti olan kişilere de korona virüs testi gerçekleştirildi Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkçı: "Virüs en çok aile içi bulaşla görülüyor. Bayramda bir kişi aile apartmanında 24 kişiye bulaştırdı" "Korona virüse yakalanan kişi karantina kurallarına uymazsa ağır cezalar kendisini bekliyor"
YEREL HABERLER (Özel) Akraba apartmanında 1 kişi 24 kişiye virüs ...
İnegöl'de kaza 1 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de kaza 1 yaralı
Bin 300 rakımda kiraz hasadı Temmuz ayının sonunda kiraz hasadı yapıyorlar
YEREL HABERLER Bin 300 rakımda kiraz hasadı Temmuz ayının sonunda ...
(Özel) Bursa’da denize sıfır, 5 yıldızlı otel kalitesindeki huzurevi
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da denize sıfır, 5 yıldızlı otel ...
Kamyon tıra arkadan çarpıp bahçe tarlasına uçtular 1'i ağır 1'i hafif yaralı
YEREL HABERLER Kamyon tıra arkadan çarpıp bahçe tarlasına uçtular ...
TIR ile kamyon çarpıştıktan sonra iki araç fabrika bahçesine devrildi; 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR ile kamyon çarpıştıktan sonra iki araç fabrika ...
Tayfur Bingöl, Bursaspor'a veda etti
YEREL HABERLER Tayfur Bingöl, Bursaspor'a veda etti
Tarlaya uçan aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı
Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünden polislere: Sizi görünce heyecanlandım, kaçtım
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin alkollü sürücüsünden polislere: ...
Bursaspor'da İrfan Buz veda etti
YEREL HABERLER Bursaspor'da İrfan Buz veda etti
İrfan Buz'dan Bursaspor'a veda mesajı
YEREL HABERLER İrfan Buz'dan Bursaspor'a veda mesajı
TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Döner sermaye sistemini protesto ettiler, oturma eylemi başlattılar
YEREL HABERLER Döner sermaye sistemini protesto ettiler, oturma ...
İrfan Buz, Bursaspor'dan ayrıldı
YEREL HABERLER İrfan Buz, Bursaspor'dan ayrıldı
Bursa'da, kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Bursa'da, kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye ...
İnegöl'de kaza 1 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de kaza 1 yaralı
BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor
YEREL HABERLER BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X