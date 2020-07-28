'Yol verme' kavgasında sopalı saldırı kamerada



Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)BURSA´da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir otomobilde bulunan 3 kişi, diğer otomobil sürücüsüne yumruk ve sopayla saldırdı.

Kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliklikleri belirsiz iki otomobil sürücüsü arasında yol vermeme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma, otomobildekilerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 3 kişi, diğer otomobil sürücüsüne yumruk ve sopayla saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı. Taraflar otomobillerine binerek, bölgeden uzaklaştı.

Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-07-28 11:47:16



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