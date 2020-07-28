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"Şiddetin ülkemizde yeri olamaz" Dosabsiad Başkanı Nilüfer Çevikel: "Şiddetin önlenmesi adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

İHA

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, son günlerde ülke gündemine oturan 'Kadına Şiddet' eylemlerinin Türk kültürü ve inancı ile uyuşmayan, geçmişinden bu yana medeniyet anlayışı ile dünyaya örnek olan Anadolu topraklarında yaşanmaması gereken insanlık suçları olduğunu söyledi.

"Şiddetin ülkemizde yeri olamaz" Dosabsiad Başkanı Nilüfer Çevikel: "Şiddetin önlenmesi adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, son günlerde ülke gündemine oturan ‘Kadına Şiddet’ eylemlerinin Türk kültürü ve inancı ile uyuşmayan, geçmişinden bu yana medeniyet anlayışı ile dünyaya örnek olan Anadolu topraklarında yaşanmaması gereken insanlık suçları olduğunu söyledi.
Yalnızca Türkiye’de değil dünyada kadına, çocuklara ve insanlığa karşı gerçekleştirilen her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurgulayan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, şiddetin yok edilmesi gereken bir insanlık suçu olduğunu belirtti. Başkan Çevikel, “Özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklara ve fedakârlıkları ile gelecek nesilleri şekillendiren kadınlara yönelik şiddete karşı mücadelenin siyaset üstü bir anlayışla toplumun her kesiminin üstüne düşen öncelikli bir ortak görevi” dedi.
“Tarihi binlerce yıla dayanan, dünyaya örnek medeniyetimizde yeri olmayan şiddet olaylarına karşı devlet kurumlarımızın yapısal ve yasal düzenlemeleri hassasiyetle hayata geçirmesi önemli” diyen Çevikel, gelişmiş toplumların güçlü ailelerden, güçlü ailelerin ise kadına duyulan saygıdan doğabileceğini hatırlattı. Son günlerde ülke gündemine oturan şiddet olaylarının tekrarının yaşanmamasını dileyen Nilüfer Çevikel, bu üzücü olayların önüne geçilebilmesi için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte geliştirecek projelerde DOSABSİAD olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini belirtti. Çevikel, çocuk ve kadına karşı işlenen suçlara verilecek cezaların, caydırıcılık kazanması dileğini ifade etti.

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