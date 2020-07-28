Nikola Gjorgiev, İnegöl Belediyespor´da



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Almanya'nın VFB Friedrichshafen kulübünden Makedonya Milli Takımı oyuncusu pasör çaprazı Nikola Gjorgiev´i transfer etti.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, İnegöl Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Alper Taban ile yönetim kurulu üyesi Yasin Altuntepe katıldı. Turuncu lacivertli formayla poz veren Nikola, İnegöl´de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

YENİ BAŞARILARA YELKEN AÇMAK İSTİYORUZ

İmza töreni sırasında açıklama yapan Başkan Taban, şunları söyledi:

"Efeler Ligi´nde bugün yine bir yabancı oyuncumuzla sözleşme imzalıyoruz. Nikola Gjorgiev Makedonyalı pasör çaprazı oyuncumuzla anlaşmamızı gerçekleştireceğiz. Arkadaşımız 1988 doğumlu 196 cm boyunda ve Türkiye´de de 4 yıl Maliye takımında görev yaptı. Yine Avrupa´da en iyi smaçör, en iyi pasör olarak elde ettiği değerler var. Yine 2017 yılında Avrupa ligi en iyi pasörü olarak kayıtlara geçti kendisi. Almanya´da, Japonya´da, Polonya´da, Fransa, İtalya, Sırbistan ve Makedonya gibi ülkelerin takımlarında da görevler yaptı. İnşallah bu dönemde de takımımıza yeni bir heyecan ve güç katacağına inancımız tamdır. Bildiğiniz gibi çok değerli hocamızın Levent Zoroğlu´nun antrenörlüğünde kurduğumuz iyi bir ekiple bu sezon yeni başarılara yelken açmak istiyoruz. Ben kıymetli oyuncumuza başarılar diliyorum. Şehrimize de değer katacaktır ve şehrimizde de değer bulacaktır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen yönetici arkadaşlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum."

"İNEGÖL´DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Nikola Gjorgiev ise, "Bu hoş karşılama için herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza da bu eforları ve beni sıcak karşılamasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha önce birçok takımda görev yaptım. Şimdi İnegöl´de olduğum için de çok mutluyum. Bana bir aile gibi davrandılar. Önümüzdeki sezonda güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü takım çok iyi antrenörler çok iyi. Birlikte bu sezonda güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum ve İnegöl halkını mutlu edeceğimizi düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, bu korona bir an önce geçer ve hep beraber güzel fotoğraflarla şampiyonluğumuzu kutlarız" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-28 14:35:11



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