TOFAŞ'ın yeni sezon hazırlık ve kamp programı belli oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Yeni sezonda FIBA Basketball Champions League ve ING Basketbol Süper Ligi´nde mücadele verecek olan TOFAŞ, 2020-2021 sezonu çalışmalarına 17 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2020-2021 Sezonunda Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde mücadele edecek olan Mavi Yeşilliler, kadroya yeni dahil edilen yabancı oyuncuların sağlık kontrollerinin tamamlamasının ardından yeni sezon hazırlıklarının startını 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri´nde verecek. İlk hazırlık maçını 3 Eylül´de Büyükçekmece Basketbol ile kendi tesislerinde yapacak olan Bursa ekibi, çalışmalarına 7-13 Eylül tarihleri arasında Antalya Belek´teki spor oteli Gloria Sports Arena´da gerçekleştireceği kamp ile devam edecek.
GLORIA CUP VE CEVAT SOYDAŞ TURNUVASI
9-13 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve TOFAŞ Basketbol Takımı´nın da yer alacağı Gloria Cup´ta yer alacak diğer takımlar ve detaylı program daha sonra açıklanacak. Mavi Yeşilli ekip, buradaki hazırlık turnuvasında 3 maç oynayacak. Bu yıl 20.´si düzenlenecek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ise 16-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak. TOFAŞ´ın ev sahipliğinde Bursa´da gerçekleştirilecek turnuvaya Mavi Yeşilliler dışında; ING Basketbol Süper Ligi ekipleri Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom katılacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-07-28 14:46:24
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