Beslenme ve diyetetik uzmanından uyarılar Bayram beslenmesine dikkat

Doruk Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Hatice Tuna, Kurban Bayramı beslenmesi ile ilgili bilenmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Beslenme ve Diyetetik uzmanı Tuna, “'Kurban Bayramı'nda kahvaltıda kavurma yiyemeyecek miyiz?', 'Misafirlikte ikram edilen tatlıyı geri çevirmek ayıp olur, yemek lazım', 'mangalda yağlı et lezzetli olur' diye düşünüyorsanız dikkat etmekte fayda var. Zira bayram da olsa, her canınızın çektiğini ‘nasılsa bayram’ deyip üstüne üstlük ölçüye dikkat etmeden tüketmeniz kilo alımına daha da önemlisi hazımsızlık, reflü, yüksek tansiyon, diyabet, kalpdamar hastalıkları gibi birçok hastalık şikayetlerine yol açabilir” dedi.

Fazla et tüketiminin sağlıklı bireylerde bile sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade eden Doruk Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Hatice Tuna, bayramlarda dikkat edilmesi gereken diğer bir konunun da su içilmesi olduğunu belirtti.



Bayramda kahvaltıya kavurma ile başlamak

Bayram sabahı yeni kesilmiş kurban etinin kahvaltıda kavurma olarak tüketilmesinin, etin sertliğinden dolayı sindirimi zor olacağından reflü ve hazımsızlık gibi mide ve bağırsak şikayetlerine, hem de yüksek tansiyon ve kalp sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Tuna, “Kurbanlık hayvanların iç organları (sakatat) kolesterol ve yağ miktarı fazla olduğundan tüketilmesi önerilmemektedir. Kurban etinin ilk sertliğinin geçmesi için buzdolabında en az 24 saat beklettikten sonra tüketmek gerekir. Sabah mutlaka güne kahvaltı ile başlanmalı, kahvaltı hafif olmalı ve her besin öğesini içerir nitelikte olmalı. Diyabet hastaları, kalp hastaları, yüksek tansiyonu olanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar bu tedavilerini bozmamalıdırlar” şeklinde konuştu.



Eti nasıl pişirmek gerekiyor?

Bayramda tüketilen et miktarı kadar eti pişirme yönteminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Doruk Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Begüm Hatice Tuna, “Et zaten doğasında yağ barındıran bir gıda. Etin yağlı kısımları yüksek miktarda doymuş yağ ve kolesterol içerdiğinden sağlıklı kişilerde bile kalpdamar hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor. Her ne kadar etin yağsız kısımları kullanılsa bile etin yaklaşık yüzde 20’si yağdan oluşmakta, bununla birlikte pişirirken ekstra yağ eklemek kan yağlarının yükselmesine neden olabiliyor. Bu nedenle eti pişirirken kızartma, kavurma gibi yöntemleri kullanmak yerine haşlamaızgara gibi yöntemleri tercih etmemizde fayda var. Ayrıca, bayramda etleri sebze ile pişirmeye, etin yanında taze yeşilliklerden oluşan bol salata tüketmeye dikkat edilmelidir” dedi.



"Su içmeyi unutmayalım"

Beslenmede su tüketiminin her zaman önemli olduğunu hatırlatan Tuna, “Sıvı tüketimi her zaman önemli fakat yüksek miktarda hayvansal protein aldığınız ve tatlı tüketiminin arttığı bayram günlerinde daha da önem taşıyor. Su toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Bu sebeple gün için de 22,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir” diye konuştu.

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