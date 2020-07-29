Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı

"Daha dün gibi..."

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi, satıcıları sahte paraya karşı uyararak broşür dağıttı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kurban satışı yapılan yerleri gezerek, satıcıları sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyardı. Broşür dağıtan ekipler, kurbanlık hayvan satan satıcılara sahte para ile gerçek para arasındaki farkları gösterdi. Ekipler, Kurban bayramı öncesi ve bayram süresince konuyla ilgili çalışmalara devam edecek.

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