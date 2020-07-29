Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor

DHA

Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor


Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, bıçak üretim tesisi sahibi Ömer Pirge, Bursa bıçağı ihracatının bayram öncesi yüzde 40 arttığını söyledi. 53 ülkeye bıçak ihraç ettiğini söyleyen Pirge, "Bu ülkelerin 30´undan fazlasında Kurban Bayramı kutlanıyor. Yani Türkiye´den giden bıçaklarla 30´dan fazla ülkede kurban kesiliyor" dedi.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bıçaklara olan ilgi arttı. Bursa'da adı şehirle özdeşleşen Bursa bıçağını üreten firmaların yoğun mesaisi başladı. Bir bıçak üretim tesisinin 6'ncı kuşak temsilcisi olan Ömer Pirge, Kurban Bayramı öncesinde bıçak satışlarının yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi. 53 ülkeye bıçak ihraç ettiğini belirten Pirge, kurban kesimi yapılırken hangi bıçağın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.
'HERKESİN YAPAMAYACAĞI SÜREÇLERDEN GEÇİYOR'
Bursa bıçağının tasarım, keskinlik ve paslanmazlık özelliğiyle diğer bıçaklardan ayrıldığını belirten Ömer Pirge, "141 senedir Bursa´da bu ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bursa´da bıçak üretimi bir kültürdür. Yüzyıllardır Bursa´da bıçak çok kaliteli ustalar tarafından üretiliyor. Biz de bu ustalık kalitesini endüstriyelleştirme amacındayız, ustalarımızın robotlarla birlikte çalıştığı bir üretim tesisinde bulunuyorsunuz. Bıçak kültürü elle yapıldığı için manuel birçok işçilik gerektiren, ustalık gerektiren, herkesin yapamayacağı süreçlerden geçiyor. İyi bıçak keskin bıçaktır, Bursa bıçakları da keskin bıçaklardır. Bıçağın tasarımı da bir o kadar önemlidir, bıçağı elinize aldığınızda hangi amaçla kullanacağınız da çok önemlidir. Bir de günümüzde bıçağın paslanmaması çok önemli. Dedelerimiz zamanında bıçaklar paslanırdı ama artık Bursa´da bıçak keskinlik, tasarım ve paslanmazlık özellikleriyle diğerlerinden farklılaşır" dedi.
'30 ÜLKEDE BURSA BIÇAĞIYLA KESİM YAPILIYOR'
Bıçakların Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Pirge, "Biz firma olarak 53 ülkede varız, bu ülkelerin 30´undan fazlasında Kurban Bayramı kutlanıyor. Yani Türkiye´den giden bıçaklarla 30´dan fazla ülkede kurban kesiliyor. Biz sadece bin 200 çeşit bıçak üretiyoruz ama bıçağın çok daha fazla çeşidi var. Kurban Bayramı´nda hangi bıçak kullanılmalıdır diye sorulduğunda biz 3 çeşit bıçak öneriyoruz. Bunlardan birincisi yüzme bıçağı dediğimiz 10-12 santimetre boyunda bir bıçak. Bunun uç kısmı biraz küt olur, bu sayede etin üzerindeki yağları ayıklayabilir, sinirleri kesebilirsiniz. Aynı zamanda kurbanınızı kendiniz kesiyorsanız derisini yüzebilirsiniz. İkinci bıçağımız sıyırma bıçağı, bunun uç kısmı biraz daha ince olur, kemiklerin arasına girip eti, etten de siniri ayıklaması için. Üçüncü bıçak da kesme bıçağı. Bu bıçakla hem kurbanınızı kesebilirsiniz hem de kurban etini küçük parçalara ayırmak için kullanırsınız" ifadelerini kullandı.
`UCU SİVRİ VE KISA BIÇAK KULLANIMI DAHA RAHAT´
30 yıldır kasaplık yapan Bülent Sayan ise kurban keserken hangi bıçağın nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi. Kurban kesiminde, deriyi sıyırmak, etleri doğramak ve kemikleri parçalamak için farklı bıçakların kullanılması gerektiğini belirten Sayan, "Güvenlik çok önemli. Öncelikle kesim için uygun bıçağı kullanmamız gerekiyor. Hayvanı boğazlamak için 3 numara, büyük bir bıçak kullanmamız lazım ki daha rahat kesim yapabilelim. Deri yüzmek ve deriyi zedelememek için ucu küt kısa bir bıçak kullanırsak daha güvenli bir kesim yaparız. Bütün bunların sonunda elimizde karkas et kalıyor. Bunun için de kemik aralarına kolayca girebilen, ucu daha sivri biraz da kısa bir bıçak kullanırsak manevra kabiliyetimiz daha kolay olur. Eti kemiksiz hale getirdikten sonra da doğrama bıçakları kullanırız. Bu bıçakların ucu biraz küttür, daha güvenlidir ve büyük olduğu için daha kısa sürede kesim yapabiliriz. Ayrıca kullanabiliyorsak çelik eldiven takalım, bu güvenliğimizi arttıracaktır" diye konuştu.
GÜVENLİ KESİM YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Kurban kesilirken ve et doğranırken güvenli kesim yapabilmenin püf noktalarını anlatan Sayan, şunları söyledi:
"Etin ilk 12 saat kesinlikle hava alması lazım. Eti sıcakken birkaç saat işlemiyoruz, et hamur kıvamında olduğu için hem güvenliğimiz açısından sakıncalı. Elimizi kesme ihtimalimiz böyle durumlarda artıyor, 1-2 saat dinlendirilmesi lazım hatta mümkünse daha fazla dinlendirelim. Eti yağ olan kısımlarından değil de kaba et olan kısımlarından işlemeye başlarsak en azından daha güvenli olur. Yağlı kısım sürekli kayacaktır, elimiz ve bıçak da kayacaktır. Et keserken her 10 dakikada bıçağı yıkamamız lazım çünkü sıcak et kullandığımız aleti çok yağlandırıyor. Birçok vatandaşımız daha temiz olacağını düşünerek eti yıkıyor, nemlendiriyor bu da etin daha çok bakteri üretmesine neden oluyor. Eti nemden uzak tutmalıyız ve yıkamamalıyız. Et 1 hafta normal dolapta dayanabilir ancak bir haftadan sonra tüketeceğimiz etleri porsiyonlayarak dondurucumuza koyuyoruz ki çıkardığımız eti tekrar dondurucuya sokmak zorunda kalmayalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN
2020-07-29 10:10:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan mesaide uyuyanlara kötü haber Sıcaktan uykuya daldı, tazminatsız kovuldu Mesaide uyumak kovulma sebebi
YEREL HABERLER Yargıtay'dan mesaide uyuyanlara kötü haber Sıcaktan ...
Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı
YEREL HABERLER Polisten kurban satıcılarına 'sahte para' uyarısı
Sürücü ve arkadaşının camdan fırladığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sürücü ve arkadaşının camdan fırladığı kazada 2'si ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Bursaspor: "Kulübümüzün futbol okullarını sattığına ilişkin haberler asılsızdır"
YEREL HABERLER Bursaspor: "Kulübümüzün futbol okullarını sattığına ...
Levent Kızıl'dan başkanlık açıklaması
YEREL HABERLER Levent Kızıl'dan başkanlık açıklaması
Bursaspor'dan futbol okulları açıklaması
YEREL HABERLER Bursaspor'dan futbol okulları açıklaması
Bayramda kesintisiz enerji için 223 ekip görevde
YEREL HABERLER Bayramda kesintisiz enerji için 223 ekip görevde
Kurban pazarlarında sinekle mücadele
YEREL HABERLER Kurban pazarlarında sinekle mücadele
Bursa tarihi çarşıda Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Bursa tarihi çarşıda Kurban Bayramı hareketliliği ...
Karacabey Belediyespor'dan 'satış' iddialarına tepki
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor'dan 'satış' iddialarına tepki
Halı saha işletmecileri isyan etti: "Hamamlar açık, halı sahalar kapalı" Bursa’da halı sahalar açılsın eylemi
YEREL HABERLER Halı saha işletmecileri isyan etti: "Hamamlar açık, ...
Şampiyon kulubün başkanı tartışmalara son noktayı koydu Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker: "Son günlerde ortaya çıkan spekülasyonların maksatlı olduğunu düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Şampiyon kulubün başkanı tartışmalara son noktayı ...
Beslenme ve diyetetik uzmanından uyarılar Bayram beslenmesine dikkat
YEREL HABERLER Beslenme ve diyetetik uzmanından uyarılar Bayram ...
131 mahalleye eşit hizmet seferberliği
YEREL HABERLER 131 mahalleye eşit hizmet seferberliği
Narkotik köpeği 'Fırtına' ile uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği 'Fırtına' ile uyuşturucu operasyonu: ...
Hapları reçetesiz satmışlar
YEREL HABERLER Hapları reçetesiz satmışlar
TOFAŞ'ın yeni sezon hazırlık ve kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER TOFAŞ'ın yeni sezon hazırlık ve kamp programı belli ...
Nikola Gjorgiev, İnegöl Belediyespor´da
YEREL HABERLER Nikola Gjorgiev, İnegöl Belediyespor´da
Bursalı çocuklar teknoloji dünyasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursalı çocuklar teknoloji dünyasına hazırlanıyor
Şehit Er Samet Çaldır, Bursa'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Er Samet Çaldır, Bursa'da toprağa verildi
Kazada şehit olan eşinin tişörtünü bir an olsun bırakmadı Trafik kazasında şehit olan asker Samet Çaldır son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada şehit olan eşinin tişörtünü bir an olsun ...
Başkan Erdem Nilüfer Belediyesi ailesiyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Erdem Nilüfer Belediyesi ailesiyle bayramlaştı
Bayram beslenmesine dikkat
YEREL HABERLER Bayram beslenmesine dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X