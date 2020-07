Bursa bıçağı, 53 ülkeye ihraç ediliyor

Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, bıçak üretim tesisi sahibi Ömer Pirge, Bursa bıçağı ihracatının bayram öncesi yüzde 40 arttığını söyledi. 53 ülkeye bıçak ihraç ettiğini söyleyen Pirge, "Bu ülkelerin 30´undan fazlasında Kurban Bayramı kutlanıyor. Yani Türkiye´den giden bıçaklarla 30´dan fazla ülkede kurban kesiliyor" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bıçaklara olan ilgi arttı. Bursa'da adı şehirle özdeşleşen Bursa bıçağını üreten firmaların yoğun mesaisi başladı. Bir bıçak üretim tesisinin 6'ncı kuşak temsilcisi olan Ömer Pirge, Kurban Bayramı öncesinde bıçak satışlarının yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık yüzde 40 arttığını söyledi. 53 ülkeye bıçak ihraç ettiğini belirten Pirge, kurban kesimi yapılırken hangi bıçağın nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.

'HERKESİN YAPAMAYACAĞI SÜREÇLERDEN GEÇİYOR'

Bursa bıçağının tasarım, keskinlik ve paslanmazlık özelliğiyle diğer bıçaklardan ayrıldığını belirten Ömer Pirge, "141 senedir Bursa´da bu ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bursa´da bıçak üretimi bir kültürdür. Yüzyıllardır Bursa´da bıçak çok kaliteli ustalar tarafından üretiliyor. Biz de bu ustalık kalitesini endüstriyelleştirme amacındayız, ustalarımızın robotlarla birlikte çalıştığı bir üretim tesisinde bulunuyorsunuz. Bıçak kültürü elle yapıldığı için manuel birçok işçilik gerektiren, ustalık gerektiren, herkesin yapamayacağı süreçlerden geçiyor. İyi bıçak keskin bıçaktır, Bursa bıçakları da keskin bıçaklardır. Bıçağın tasarımı da bir o kadar önemlidir, bıçağı elinize aldığınızda hangi amaçla kullanacağınız da çok önemlidir. Bir de günümüzde bıçağın paslanmaması çok önemli. Dedelerimiz zamanında bıçaklar paslanırdı ama artık Bursa´da bıçak keskinlik, tasarım ve paslanmazlık özellikleriyle diğerlerinden farklılaşır" dedi.

'30 ÜLKEDE BURSA BIÇAĞIYLA KESİM YAPILIYOR'

Bıçakların Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da birçok ülkeye ihraç edildiğini belirten Pirge, "Biz firma olarak 53 ülkede varız, bu ülkelerin 30´undan fazlasında Kurban Bayramı kutlanıyor. Yani Türkiye´den giden bıçaklarla 30´dan fazla ülkede kurban kesiliyor. Biz sadece bin 200 çeşit bıçak üretiyoruz ama bıçağın çok daha fazla çeşidi var. Kurban Bayramı´nda hangi bıçak kullanılmalıdır diye sorulduğunda biz 3 çeşit bıçak öneriyoruz. Bunlardan birincisi yüzme bıçağı dediğimiz 10-12 santimetre boyunda bir bıçak. Bunun uç kısmı biraz küt olur, bu sayede etin üzerindeki yağları ayıklayabilir, sinirleri kesebilirsiniz. Aynı zamanda kurbanınızı kendiniz kesiyorsanız derisini yüzebilirsiniz. İkinci bıçağımız sıyırma bıçağı, bunun uç kısmı biraz daha ince olur, kemiklerin arasına girip eti, etten de siniri ayıklaması için. Üçüncü bıçak da kesme bıçağı. Bu bıçakla hem kurbanınızı kesebilirsiniz hem de kurban etini küçük parçalara ayırmak için kullanırsınız" ifadelerini kullandı.

`UCU SİVRİ VE KISA BIÇAK KULLANIMI DAHA RAHAT´

30 yıldır kasaplık yapan Bülent Sayan ise kurban keserken hangi bıçağın nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi verdi. Kurban kesiminde, deriyi sıyırmak, etleri doğramak ve kemikleri parçalamak için farklı bıçakların kullanılması gerektiğini belirten Sayan, "Güvenlik çok önemli. Öncelikle kesim için uygun bıçağı kullanmamız gerekiyor. Hayvanı boğazlamak için 3 numara, büyük bir bıçak kullanmamız lazım ki daha rahat kesim yapabilelim. Deri yüzmek ve deriyi zedelememek için ucu küt kısa bir bıçak kullanırsak daha güvenli bir kesim yaparız. Bütün bunların sonunda elimizde karkas et kalıyor. Bunun için de kemik aralarına kolayca girebilen, ucu daha sivri biraz da kısa bir bıçak kullanırsak manevra kabiliyetimiz daha kolay olur. Eti kemiksiz hale getirdikten sonra da doğrama bıçakları kullanırız. Bu bıçakların ucu biraz küttür, daha güvenlidir ve büyük olduğu için daha kısa sürede kesim yapabiliriz. Ayrıca kullanabiliyorsak çelik eldiven takalım, bu güvenliğimizi arttıracaktır" diye konuştu.

GÜVENLİ KESİM YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Kurban kesilirken ve et doğranırken güvenli kesim yapabilmenin püf noktalarını anlatan Sayan, şunları söyledi:

"Etin ilk 12 saat kesinlikle hava alması lazım. Eti sıcakken birkaç saat işlemiyoruz, et hamur kıvamında olduğu için hem güvenliğimiz açısından sakıncalı. Elimizi kesme ihtimalimiz böyle durumlarda artıyor, 1-2 saat dinlendirilmesi lazım hatta mümkünse daha fazla dinlendirelim. Eti yağ olan kısımlarından değil de kaba et olan kısımlarından işlemeye başlarsak en azından daha güvenli olur. Yağlı kısım sürekli kayacaktır, elimiz ve bıçak da kayacaktır. Et keserken her 10 dakikada bıçağı yıkamamız lazım çünkü sıcak et kullandığımız aleti çok yağlandırıyor. Birçok vatandaşımız daha temiz olacağını düşünerek eti yıkıyor, nemlendiriyor bu da etin daha çok bakteri üretmesine neden oluyor. Eti nemden uzak tutmalıyız ve yıkamamalıyız. Et 1 hafta normal dolapta dayanabilir ancak bir haftadan sonra tüketeceğimiz etleri porsiyonlayarak dondurucumuza koyuyoruz ki çıkardığımız eti tekrar dondurucuya sokmak zorunda kalmayalım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN

