"Kurtlar parçalasın" diye dağa atılan köpeklere köylüler sahip çıktı Onlarca köpeği ölümden köylüler kurtardı

Bursa'da "kurtlar parçalasın" diye dağda ormana bırakılan onlarca köpeğe köylüler sahip çıkıp ölümden kurtardı.

Keles ilçesi Sorgun köyü sakinleri çok güzel bir davranışa imza attı. Köylerinin dağda bulunması, çok sık ormanlık alanlar bulunması sebebiyle buraya çok sayıda köpek "kurtlar tarafından parçalansın" diye atılıyor.

Köyün ormanlarına atılan 50 tane köpek ölmek üzereyken köylüler tarafından bulundu. Köyde her hane bir köpeği sahiplenerek ölmekten kurtardı. Şimdi köyde her hanenin bir köpeği var. Köyün maskotu olan köpekler köylüler tarafından çok iyi bakılıp seviliyor.

Köyün ormanlarına 50 tane köpek atıldığını ifade eden Muharrem Ulutaş, "Köyümüze çok sayıda köpek bırakıldı. Köylüler de köpekleri "kurtlar parçalamasın" diye sahip çıktı. Her ev bir köpeği sahiplendi. Köpeklere gözümüz gibi bakıyoruz. Köpekleri ölüme terk etmedik. Gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

Köylerine atılan köpeği bulduğunu belirten Mehmet Ulutaş, "Hemen alıp eve götürdüm. Şimdi benim yanımda. Gözüm gibi bakıyorum. Ölünceye kadar da bakacağım" şeklinde konuştu.

