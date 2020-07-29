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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

İHA

Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Mübariz isimli tay 260 bin liraya satıldı.

Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Mübariz isimli tay 260 bin liraya satıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu’nda yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 71 taydan 67’sinin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 5 milyon 540 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Mübariz isimli tay Bayram Gül tarafından 260 bin liraya satın alındı. Arıman isimli tayın 240 bin liraya Zeki Sökmen’e satıldığı açık artırmada Ben Subaşı isimli tay ise 225 bin liraya Mehmet Yıldız tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 4 tay ise alıcı bulamadı.
Açık artırmada 260 bin TL’ye Mübariz isimli tayı alan Bayram Gül, "Tayımızı 260 bin TL’ye aldık. Bu atın kardeşleri de biz de olduğu için bu atında bizi yanıltmayacağını düşünüyoruz. İnşallah aldığımız bu tayı seneye şampiyon olurken izleriz diye düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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