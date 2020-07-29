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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ana Kucağı’nda ön kayıtlar başladı

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla geçen yıl hizmete açtığı Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde 20202021 eğitim dönemi için ön kayıtlar başladı.

Ana Kucağı’nda ön kayıtlar başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla geçen yıl hizmete açtığı Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde 20202021 eğitim dönemi için ön kayıtlar başladı.
Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla eğitimin her kademesinde farklı projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitimde de bir ilki gerçekleştirip, geçen yıl Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerini hizmete açmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak, 4868 aylık (Ocak 2015Eylül 2016 tarihleri arasında doğan) çocuklara ücretsiz eğitim veren Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri, 2020
2021 eğitim döneminde de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara ücretsiz eğitim olanağı sağlamak amacıyla hayata geçirilen, sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitimin uygulandığı Ana Kucağı’nda korona virüs salgınına karşı her türlü tedbir alındı. Tüm eğitim kurumlarında olduğu gibi 14 Mart 2020 tarihinde eğitime ara verilen Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinin tamamı yeni dönem için yeni dönem için dezenfekte edildi ve gerekli tüm hijyen tedbirleri alındı.
Bu süreçte sınıf mevcutlarına da yeni düzenlemeler getirilirken, 15 kişilik sınıf mevcutları 10’a, 20 kişilik sınıflar ise 15 kişiye düşürüldü. Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezleri, öğretmenlere siperlikli maske, öğrencilere özel hazırlanmış maske, hijyen panoları, el dezenfektanları ve ateş ölçerleri ile yeni eğitimöğretim dönemine tüm tedbirleri ve hijyen kurallarını alarak başlamaya hazır hale getirildi.
Online ön kayıt
Her merkezde bir yemekhanenin bulunduğu, her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğlen grubuna ikindi öğününün ücretsiz verileceği merkezde, öğünler yemek firması tarafından tüm hijyen tedbirleri alınarak kapalı kutularda kişiye özel getirilip servis edilecek. Çocukların çanta ve kırtasiye malzemeleri de Büyükşehir tarafından karşılanacak. Ön kayıt başvuruları ise 27 Temmuz 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında busmek.bursa.bel.tr adresinden online yapılacak. Ön kayıt başvuruları tamamlandıktan sonra 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren kesin kayıt için velilere SMS gönderilerek, gerekli bilgilendirme yapılacak. Merkezlerdeki sınıfların kapasitelerine göre başvuru sırası dikkate alınarak 21 Ağustos 2020 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacak. Pandemi devam ettiği için kesin kayıt için gelecek ailelere önden mesaj atılacak. Merkezlerde sosyal mesafe korunarak her aileye 15 dakika süre tanınacak ve kayıt bilgileri alınacak. Vatandaşlar Ana Kucağı ile ilgili olarak 716 30 73 / 77 numaralı telefonlardan ya da anakucagi@bursa.bel.tr adresine mail atarak daha detaylı bilgi alabilecek. 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Ana Kucağı çocuk eğitimleri 7 Eylül 2020 tarihinde başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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