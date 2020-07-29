Düğün konvoyundaki 35 araca ceza yağdı Camdan çıkıp trafiği tehlikeye atan 35 araca ceza

Bursa'da otomobilin camlarından dışarı çıkarak trafiği tehlikeye sokan 35 araç, güvenlik kameralarından tek tek tespit edilerek 9 bin lira ceza kesildi.

Yıldırım Millet Mahallesinde bir düğün konvoyunda otomobilin içerisinde bulunan vatandaşlar camlarından çıkarak trafiği tehlikeye soktu. Bir müddet camlardan dışarı sarkarak yoluna devam eden konvoy sebebiyle çok sayıda vatandaş polisi arayarak şikayet etti. Bölgeye intikal eden ekipler, düğün konvoyuyla karşılaşamadı, ancak peşini de bırakmadı. Çevrede bulunan bir güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, düğün konvoyunda camlardan çıkarak trafiği tehlikeye sokan 35 aracı tespit etti. Konvoydaki araçları tek tek tespit ederek plakalarını belirleyen Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, konvoydaki 35 araca toplam 9 bin 240 lira idari para cezası kesti.

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