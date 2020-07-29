Matlı’dan kurban bayramı mesajı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, kurban bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatandaşları bayram sevincini doyasıya yaşarken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı mesajında şunları kaydetti:

“Bayramlar dostluk, dayanışma ve hoşgörü gibi güzel hislerin pekişmesine vesile olan, aynı zamanda hepimizi aynı ortak değerlerde buluşturan çok kıymetli günlerdir. Bizlere paylaşmayı hatırlatan, kırgınlıkları ve küslükleri unutturan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ancak bayram sevincini yaşarken, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınını da göz ardı etmeyelim. Kurban ibadetimizi yerine getirirken, aile büyüklerimizin hayır dualarını alıp, hepimizin sağlığı için bayram ziyaretlerimizi fiziki olarak değil, uzaktan ama yürekten yapalım. İnanıyorum ki en kısa sürede yine eski günlerimize, coşkulu bayramlarımıza geri döneceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle kurban bayramının gelecek güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyor;başta Bursa Ticaret Borsası`nın kıymetli üyeleri olmak üzere, tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübârek kurban bayramını en samimi duygularımla kutlar, hep birlikte huzur ve mutluluk içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar dilerim.”

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