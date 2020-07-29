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Biçerdöver gelmeyince buğdayları tarlada kaldı Çiftçiler çaresizce bekliyorlar

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğdaylar tarlada kaldı.

Biçerdöver gelmeyince buğdayları tarlada kaldı Çiftçiler çaresizce bekliyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buğdaylar tarlada kaldı.
Meyvesiyle meşhur İsaören Mahallesine biçerdöverlerin arazinin sarp olmasından dolayı gelmediği ileri sürüldü. Buğday tarlarında hasat yapılamıyor. Çiftçiler yetkililer seslenerek kendilerini yardım etmelerini istedi. Çiftçilerden Hüseyin Ertürk, "Biçerdöverler İnegöl'ün düz olan yerlerini biçti, ama bizim bazı yerlerimiz bayır diye gelmediler. Çaresiz kaldık, malımız yere geçmek üzere. Hayvanlarımız aç kalacak. Samanından, arpasından, unundan, buğdayından yaralanıyoruz. Fakat buğdaylar tarlada kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Muhtar meseleyi yetkililere bildirdi, ama ses seda yok. İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere Ziraat Odasına da konu iletildi, bekliyoruz. Biçerdöverlerin birçoğu işlerini bitirip gitti. Eskiden bütün mahsul biçilmeden gönderilmiyordu, ama kimse fazla ilgilenmeyince mağdur olduk. Artık kaçak biçecek kişilere de razıyız, ama onları bile bulamıyoruz. Gördüğünüz bu mahsul 1520 gün içerisinde biçilemezse tarlada çürüyecek. Bir yıllık emeğimiz boşuna gidecek. Köyde yaklaşık 100 dönüm biçilecek yer var, ama biçecek kimse yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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