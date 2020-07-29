BTSO Başkanı Burkay: “Beklentilerin üzerinde bir toparlanma süreci yaşıyoruz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, normalleşme sürecinde tahminlerin üzerinde bir toparlanma yaşadıklarını belirterek, “Bursa’da başta otomotiv olmak üzere tekstil ve diğer sektörlerde pandemi öncesi rakamlara yaklaşan performanslar görüyoruz” dedi.

BTSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur’un başkanlığında yapılan toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kent olarak Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan Türkiye’nin Otomobili’ne ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Burkay, yerli otomobilin yalnızca Bursa değil ülke sanayisinin dönüşümü için yeni bir milat niteliği taşıdığını belirterek, “Pandemi sürecine rağmen projenin yatırım planı ve üretim hedefinden taviz verilmemesi devletimizin, milletimizin ve iş dünyamızın bu projeye duyduğu ortak inancın ve heyecanın göstergesi. 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla startı verilen bu dev proje, sektörlerimizin dönüşümü ile birlikte Bursamızın teknoloji üssü konumunu daha da sağlamlaştıracak” dedi.

Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi ve müzesi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) açılışa hazır hale getirdiklerini açıklayan Başkan Burkay, GUHEM’in açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakiyle gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa’ya kazandırdıkları merkez hakkında bilgiler veren Başkan Burkay, “13 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan GUHEM’de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor. Alanında Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezi arasında gösterilen GUHEM, şehrimizin cazibesine de büyük katkı sağlayacak. Projemizin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Bursa pandemi öncesi döneme yaklaşıyor

Pandemi döneminde meclis, komite ve konsey üyelerinin sektörlere ilişkin ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini TOBB ve ilgili bakanlıklarla paylaşmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Burkay, “Türkiye, yaşadığımız bu zor süreçte gerek sağlık altyapısı gerekse de kalkınma hedeflerine dönük normalleşme adımlarıyla dünyadaki rakiplerinden pozitif yönde ayışmayı başardı. Ülkemizin bu başarıya ulaşmasında iş dünyamızla istişare içinde yürütülen normalleşme adımları ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde başarıyla gerçekleştirilen eylem planları önemli rol oynadı. Şu anda Bursa’da beklentilerimizin üzerinde bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Başta otomotiv olmak üzere tekstil ve diğer sektörlerde pandemi öncesi rakamlara yaklaşan performanslar görüyoruz. Yatırım, üretim ve ihracat rakamlarındaki artışlar sektörlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor.” dedi.

Ekonomik değerlerde görülen pozitif gelişmelerle birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin normalleşme sürecinde yeni destek paketlerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan borç stoğunun ötelenmesinin yanında borç yükünü ortadan kaldıracak yeni düzenlemeler bekliyoruz. Vergi affı başta olmak üzere kira desteklerini de kapsayan bir dizi destek paketi çıkarılması için BTSO olarak yoğun bir mesai harcıyoruz. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda girişimlerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Yerli otomobil, millî teknoloji hamlesine güç katacak”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin temelinin Bursa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldığını hatırlatarak, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesine önemli katkılar sağlayacak olan yatırımın Bursa’ya kazandırılması noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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