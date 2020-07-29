BESAŞ’ta kişisel veri ve gıda güvenliği eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâki BESAŞ, bütün personeline “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında seminer verdi.

Bursalılara 450’ye yakın satış noktasıyla hizmet veren BESAŞ müşterilerinin, bayilerinin ve ayrıca personeline yönelik eğitim çalışmalarına hız verdi. Personele kişisel verilerin nasıl kayıt altına alınacağı, nasıl korunacağı, bunun haricinde gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya paylaşımlarının oluşturabileceği riskler ve kişisel veri adı altında hangi bilgilerin olabileceği, veri kayıtlarını tutan kişilerin sorumlulukları ve kayıtların imha edilmesi hususlarında bilgi verildi. Eğitim sonunda personellerin soruları cevaplandırıldı. Kişisel verilerin korunması eğitimi sonrası personele “gıda güvenliği ve hijyen” semineri verildi. Üründeki gözle görülebilen ve görülmeyen riskler, ürün, hammadde, girdi ve çıktı aşamalarında kritik kontrol noktaları konusunda bilgiler verildi. Bulaşma risklerine karşı personel hijyen, el yıkama ve kişisel temizlik, gıda maddelerinde kullanılan koruyucu ekipmanlar konularında da bilgilendirildi. Eğitime BESAŞ idari, üretim, sevkıyat, satın alma birimi de dahil olmak üzere bütün personel katıldı.

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