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917 personel ile bayram seferberliği 22 kesim noktasında 917 personel görev yapacak

İHA

Hijyenik kurban satış ve kesim tesisi ile büyük bir ihtiyaca cevap veren Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini huzurlu şekilde yerine getirmeleri için 917 personelin 174 araç ile tam mesai yapacağını duyurdu. Osmangazi genelinde 22 yerde veteriner nezâretinde kurban kesilecek.

917 personel ile bayram seferberliği 22 kesim noktasında 917 personel görev yapacak

Hijyenik kurban satış ve kesim tesisi ile büyük bir ihtiyaca cevap veren Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini huzurlu şekilde yerine getirmeleri için 917 personelin 174 araç ile tam mesai yapacağını duyurdu. Osmangazi genelinde 22 yerde veteriner nezâretinde kurban kesilecek.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İslâm âlemi için büyük anlam ifade eden kurban bayramının huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak için gerekli bütün altyapıyı hazırladıklarını ifade etti. Başkan Dündar, kurban kesimi için toplanma yerleri ve bekleme alanları da oluşturduklarını belirterek, “İlçe genelinde belirlenen 22 hijyen noktasında 917 personelimiz, yüzlerce araç ve ekipmanımızla inşallah bu mübarek Kurban Bayramı’nı Osmangazi’mize, değerli hemşerilerimize yakışır şekilde geçireceğiz” dedi.
kurban bayramının paylaşmak, kardeşlik, iyilik ve bereket olduğunu hatırlatan Dündar, “Bizler, Osmangazi Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla ihtiyaç sahiplerimize kurbanlık ve bayramlıklarını ulaştırmaya çalıştık. Hayırseverlerimizin desteği ile de bu iyilik hareketi daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştı. Allah herkesin duasını, kurbanını ve hayırlarını kabul etsin. Paylaştıkça, haneler, sofralar daha da bereketleniyor. Güzellikler, daha da büyüyor ve artıyor “ diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını rahat ve hijyenik ortamda kesebilmesi için gerekli önlemleri aldı. 22 farklı noktada kurban kesim yeri oluşturulurken, özel kesim yerleri de hijyen kontrolünden geçirildi. Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliği ve kötü görüntülerin yaşanmadığı bir Kurban Bayramı geçirmek adına gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Kurban Bayramı süresince 97 çöp kamyonu, 13 kamyon, 24 kamyonet, 22 motosiklet, 9 süpürme aracı, 4 su tankeri, 2 yol yıkama, 2 konteyner yıkama, 1 kazıcı yükleyici olmak üzere toplam 174 araç ile görev yapacak. Belediyeye bağlı 6 müdürlükten toplam 917 personel bayram süresince görevinin başında olacak.

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