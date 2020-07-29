"Daha dün gibi..."

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İncirli Mahallesi'nde Rafet Karagöz'e ait samanlıkta yangın çıktı. Saat 13.00 sıralarında başlayan yangında saman balyalarının bir bölümü küle döndü. 11 itfaiye arazözünün anında müdahale ettiği yangında, rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevler hayvanların bulunduğu ahıra, komşu evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Tek katlı samanlıkta 10 bin adet saman balyasının depolandığı belirtilirken, samanlıkta soğutma çalışmalarına geçildiği bildirildi.

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