Bursa'da orman yangını

"Daha dün gibi..."

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı.

Burunca mevkinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye ilçe merkezinden ve Orhaneli ilçesinden arazözler sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığı, ayrıca söndürme çalışması için bir helikopterin de bölgeye gönderildiği öğrenildi. Yangından ulaşan ilk görüntülerde bir tepenin üst noktasındaki ormanlık alanın yandığı görüldü.

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