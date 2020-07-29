Bursa'da bayram öncesi uyuşturucu operasyonu Bursa'da 1 kilo 200 gram kannabinoid ele geçirildi

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da bayram öncesi uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucu madde satıcılarına karşı yapılan operasyonda 1 kilo 200 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan ekipler, U.K., A.K., A.Ç., H.Ç., B.C.Y., E.T.M. ve M.Ş.'nin uyuşturucu madde sattığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için operasyon yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid, 100 gram metamfetamin, 50 ecstasy tablet, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan U.K., A.K., A.Ç., H.Ç., B.C.Y., E.T.M. ve M.Ş. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.