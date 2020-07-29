Evlendikten bir gün sonra traktör kazasında öldü

İlkay ALTAY/YENİŞEHİR(Bursa),(DHA)BURSA´nın Yenişehir ilçesinde, Ekrem Cantekin´in (30) kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi. Traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Cantekin´in, dün evlendiği öğrenildi.
Kaza, öğle saatlerinde kırsal Ebeköylü Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi Ekrem Cantekin´in direksiyon kontrolünü kaybettiği saman yüklü traktör devrildi. Cantekin, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cantekin´in hayatını kaybettiği belirlendi. Cantekin´in cansız bedeni Yenişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DÜN EVLENMİŞ
Kazada hayatını Kaybeden Ekrem Cantekin´in, Nur Nisan Cantekin (27) ile dün nikahının kıyılarak evlendiği öğrenildi. Ayrıca Ekrem Cantekin´in 26 Temmuz´da Nisa Cantekin´e evlenme teklifi ettiği görüntüler ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yenişehir İlkay ALTAY
2020-07-29 16:43:26
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