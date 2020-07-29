Bursa'da orman yangını

"Daha dün gibi..."

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Semih ŞAHİN-Abdulselam UĞUR/BÜYÜKORHAN(Bursa),(DHA)-BURSA´nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale ediliyor.

Büyükorhan ilçesi Kırsal Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü´ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 8 arazöz ve 2 dozer ile yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Büyükorhan Semih ŞAHİN-Abdulselam UĞUR

2020-07-29 16:47:25



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