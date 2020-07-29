Ormanda mangal yerine çaldıkları kabloları yaktılar Piknik yapıyoruz dediler jandarmanın dikkatinden kaçamadılar

Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da 750 metre kabloyu çaldıktan sonra ormanlık alanda yakarken jandarmaya yakalanan şüpheliler, piknik yapmaya geldiklerini söylese de jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

Olay, Orhaneli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabaklar Mahallesi'nde iletişim hatlarının kesik olması sebebiyle bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yaklaşık 750 metre kablonun çalındığını belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheli aracın Belenören Mahallesi istikametine kaçtığını belirledi.

Kaçan 2 aracın peşine düşen ekipler, Y.Ö.(51), S.Ö. (49), B.Ö. (26), Ö.Ö. (20), A.K.(34) ve F.K.'nın (30) ormanlık alanda ateş yakarken yakaladı. Jandarma ekiplerine piknik yapmaya geldiklerini söyleyen şüpheliler, jandarmanın dikkatinden kaçamadı. Aracın içerisinde beyaz bırandayla örtülmüş kabloları fark eden ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.