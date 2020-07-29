Bursa'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 200 gram bonzai, 100 gram metamfetamin, 50 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda, U.K., A.K., A.Ç., H.Ç., B.C.Y., E.T.M. ve M.Ş. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve arabalarında yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 200 gram bonzai, 100 gram metamfetamin, 50 adet ecstasy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-07-29 17:15:30



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