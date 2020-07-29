Hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA) BURSA´da, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Akyol (40) yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Orhan Akyol´un kontrolünden çıkan 16 DAE 19 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak, takla attı. Akyol, yan yatan aracın içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-29 17:46:36



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