Bursa'da orman yangını söndürüldü

Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü

"Daha dün gibi..."

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi Burunca mevkiinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına 3 helikopter, 20 arozöz ve ilçe belediye araçları müdahale etti. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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