Bursa'da orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Bursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Büyükorhan ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 20 arazöz ve ilçe belediye araçları ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının olduğu bölge yerleşim yeri açısından risk oluşturmamaktadır."DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Büyükorhan Semih ŞAHİN-Abdulselam UĞUR

2020-07-29 17:56:45



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