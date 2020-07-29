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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da orman yangını (2)

DHA

Bursa'da orman yangını (2)


YANGIN KONTROL ALTINDA
Bursa Valiliği, Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını hakkında açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Büyükorhan ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 3 helikopter, 20 arazöz ve ilçe belediye araçları ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangının olduğu bölge yerleşim yeri açısından risk oluşturmamaktadır."DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Büyükorhan Semih ŞAHİN-Abdulselam UĞUR
2020-07-29 17:56:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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