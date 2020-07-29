Huzurevinde bayram neşesi

Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, yaklaşan kurban bayramı öncesi renkli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin huzurevinde bayram sevinci yaşatmak maksadıyla düzenlediği programda yaşlılar keyifli anlar yaşadı. Pandemi sürecinde alınan tedbirler sebebiyle uzun süredir bulundukları ortamdan dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri, bayramı erken kutladı. Müzikli bayram eğlencesine Belediye Başkan Vekili Serkan Çalışkan ile Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de katıldı. Özer ve Çalışkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına da yaşlıların bayramını kutlayarak, sağlıklı huzurlu bir bayram dilediler.

kurban bayramına kısa süre kala düzenlenen eğlence renkli anlara sahne oldu. Müziğe eşlik eden huzurevi sakinleri, gönüllerince eğlendi. Buluşmada huzurevi sakinlerinden Selahattin Atay da şarkı söyleyerek programa renk kattı.

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