Kaza anı kameraya böyle yansıdı

"Daha dün gibi..."

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, BursaAnkara yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan 16 DAE 19 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Orhan A, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uzun araç kuyruğun oluştuğu Ankara yolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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