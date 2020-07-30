Üç günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 günlük bebeği kamyonet kasasına bıraktılar. Gece yarısı ağlama sesini takip ederek erkek bebeği kasanın içerisinde bulan polisler bebeğin anne babasının peşine düştü.

Edinilen bilgiye göre, olay gece yarısı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kadın, park halindeki kamyonetin kasasından bebek ağlama sesi geldiğini fark etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ağlama sesinin geldiği kamyonun kasasının brandasını kaldırdıklarında battaniyeye sarılı bebek olduğunu gördü. Yapılan inceleme sonrası 16 AHE 438 plakalı kamyonetin kasasından bebeği alan ekipler sağlık ekiplerine teslim etti.

112 ekipleri 3 günlük olduğu tespit edilen erkek bebeği İznik Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen bebeğin altı değiştirildi, mama verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri bebeğin bulunduğu bölgede geniş çaplı çalışma başlatarak, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeğin ailesini bulmak için tahkikat başlatıldı.

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