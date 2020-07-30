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Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı: Bayramda kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım

İHA

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Covid19 salgınına karşı Kurban Bayramı'nda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı: Bayramda kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Covid19 salgınına karşı Kurban Bayramı’nda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Bayramda kurban kesecek vatandaşların kesim alanlarında yoğunluk oluşturmaması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Özellikle kesilecek hayvanın başında görevli kimseler dışında başka kişilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Görevli vatandaşlarımız da mutlaka maske takmalı ve kişisel hijyene dikkat etmelidir. Aynı şekilde bayramda seyahat edecek vatandaşlarımız da virüsün şehirlerarası dolaşımını engellemek için gerekli önlemleri almalıdır. Bu doğrultuda otobüs ya da deniz otobüsü terminallerinde maskelerini takmaları, terminal içinde yoğun alanlardan kaçınarak, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalıdırlar. Yine vatandaşlarımız, yolculuk boyunca maskelerini çıkarmamaları gerekmektedir” dedi.
Bayram vesilesi ile vatandaşların huzurevinde kalan yakınlarını ziyaret etmek isteyeceğine işaret eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “İlimizdeki resmi ve özel huzurevleri ile yaşlı, engelli bakımevlerinde gerçekleşecek olan ziyaretlerin mümkün olduğunca az kişiyle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Ziyaretlerin mümkünse açık havada maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak, gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız bu bayram el öpmeyi, öptürmeyi erteleyelim. Bunun yanı sıra mezarlık ziyaretlerinin bireysel olarak yapılması, mezarlıklarda oluşacak yoğunluğun önüne geçecektir” şeklinde konuştu.
Bakan Koca’dan Mesaj Var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile koronavirüse karşı illerde alınacak tedbirleri hakkında bakanlık yöneticileri ve 81 ilin Sağlık Müdürünün katıldığı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Kaşıkcı, “Sayın Bakanımız ile verimli bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz bayramda sokağa çıkma yasağı vardı. Bu bayram böyle bir uygulama olmasa bile tedbirin elden bırakılmayacağını ve Sayın Bakanımız, özellikle riskli iller bazında güçlü tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Ayrıca bayram tebriklerinin uzaktan yapılması, maske kullanımı ve kişisel hijyene dikkat edilmesi noktasında Sayın Bakanımızın, vatandaşlarımıza uyarıları oldu. Bursalı hemşerilerimizin, bu uyarıyı dikkate alarak, uygulayacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Uzm. Dr. Kaşıkcı, son olarak tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek, “Gelecekte daha güzel bayramlara kavuşmak için elimizden geldiğince karşı karşıya gelmeden, telefonla bayramlaşmaya çalışalım. Eğer bunu gerçekleştiremiyorsak aramıza mesafe koyarak bayramlaşmaya dikkat edelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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