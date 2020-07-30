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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban eti pişirmenin püf noktaları

İHA

Kurban etlerinin tüketilmeden önce 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Beyza Köse, pişirme teknikleri hakkında uyarılarda bulundu.

Kurban eti pişirmenin püf noktaları

Kurban etlerinin tüketilmeden önce 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Beyza Köse, pişirme teknikleri hakkında uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketiminin artması, özellikle kronik hastalıkları olanlar için risk unsuruna dönüşüyor. Bayramda porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Diyetisyeni Beyza Köse, “Özellikle kolesterol hastaları ile kalpdamar hastalığı riski taşıyan kişiler, sakatat tüketiminden kaçınmalıdır. Etler, C ve E vitamini içermez. Bu sebeple etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salataların tüketilmesi oldukça önemlidir. Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk verir. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara sebep olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir” dedi.
Etlerinin pişirilmesi konusunda da uyarılarda bulunan diyetisyen Beyza Köse, “Etler büyük parçalar şeklinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine konularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında eksi 2 derecede 12 hafta, derin dondurucuda ise eksi 18 derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir. Pişirmek için buzluktan çıkarılan etler yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çiğ sebze ve meyveleri doğrama işlemi yapılmamalıdır” diye konuştu.
Pişirmede haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini de kaydeden Köse, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:
“Mangal yapılacaksa kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir. Kömürleşen et, her zaman kanser riski taşır. Etin ateşe yakın olması B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına da yol açmaktadır. Et kullanılarak yapılan sebze ya da baklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir. Özellikle katı yağlar et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır. Kurban bayramının geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kuru baklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir. Etlerin yanında rafine edilmiş beyaz pirinç pilavımakarna yerine bulgur, esmer pirinç; asitligazlı içecekler yerine de ayran, yoğurt ve cacık tüketilmelidir.”

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