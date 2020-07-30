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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da bin 500 kök kenevir ele geçirildi

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu Z.A. isimli şahsın Hilmiye Mahallesi'nde kendisine ait araziye ve ormanlık alana kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler şahsı evinde gözaltına aldı. Drone desteğiyle ağaçlık alana ekilen kenevirlerin yeri tespit edildi. Ekipler tarafından bin 500 kök kenevir bitkisi, 400 metre damlama sulama hortumu ele geçirildi. Z.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Olay ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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