Uludağ Orman Köşkleri, bayram tatilinde yüzde 100 doldu



Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA Uludağ´da 2 bin rakımlı zirvedeki ormanlık alan içerisinde bulunan Orman Köşkleri, bayram öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların sosyal izolasyona dikkat edilmesi yönündeki uyarılarını dikkate alan ve Kurban Bayramı tatilini evde geçirmek istemeyenler, Orman Köşklerini tercih etti. Bayram öncesi rezervasyonların dolu olduğunu söyleyen Orman Köşkleri Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Orman köşklerimiz 23 adet. Kışın da popüler, yazın da popüler. Yaz kış ilgi gören bir yer. Özellikle pandemi sürecinde daha fazla ilgi gördü. Misafirlerin doğaya özlemi biraz daha depreşti. O yüzden misafirlerimiz buraya akın ediyor. Uludağ'ın zirvesi olunca da oldukça ilgi görüyor. Pandemi sürecinde ilgi görmesinin belli başlı sebepleri var. Güney sahillerde de apart villa şeklinde tesislerin kiralandığını duyuyoruz. Burada bu tarz yerler zaten vardı. Bu süreçte daha çok ilgi görmesinin sebebi, insanların burayı bireysel evi olarak görmesi. Gelen misafir kendi evini satın almış oluyor. Orman köşklerimiz iki katlı. Kendine ait mutfak, mangal alanı gibi yerleri var. Kurban Bayramı sürecinde oldukça ilgi gördük. Şu an boş evimiz kalmadı. Opsiyonlu rezervasyon almaya başladık. Özellikle hafta sonları dolu oluyoruz" dedi.

PANDEMİ SÜRECİNDE İLGİ ARTTI

Uludağ oteller bölgesinde bulunan orman köşkleri, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Ormanın içinde kalan, tamamen ahşaptan imal edilen, 4, 6 ve 8 kişilik kapasitelerdeki 2 katlı evler yatak odası, salon, mutfak ve teras olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Köşkler, çamaşır makinesi, mutfak gereçleri, barbekü gibi çeşitli ihtiyaç ve konfor ürünlerini barındırıyor. Tesis, pandemi sürecinde kendini izole etmek isteyen ve aynı zamanda doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-07-30 10:52:15



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