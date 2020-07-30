Bursa'da yakalanan FETÖ'nün firari eğitim danışmanı tutuklandı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün firari yöneticisi ve eğitim danışmanı İ.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın göreve başlamasının ardından FETÖ/PDY´ye karşı başarılı operasyonlara imza atan Bursa polisi, örgütün yöneticisini yakaladı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, örgütün yöneticilerinden firari İ.E'nin saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonla İ.E., saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Daha önce örgüte ait bir özel okulda öğretmenlik yaptığı ve 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından kayıplara karışan İ.E.'nin örgütün sözde Yıldırım ve Osmangazi eğitim sorumlusu, Yalova eğitim danışmanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı. İ.E. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen İ.E. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2020-07-30 11:25:27



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